Fiamme a Camaiore, 2 elicotteri a lavoro

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 19 LUG - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in località Nocchi, nel comune di Camaiore (Lu), dove sta bruciando un'area boscata. Subito si è messo in moto il sistema regionale: la zona impervia coperta da vegetazione mista a resinose e il vento di mare che alimenta le fiamme, stanno rendendo non facili le operazioni di spegnimento.

Sul posto, oltre numerose squadre del volontariato e i mezzi antincendio della Croce Verde di Viareggio, sono stati inviati due elicotteri della Regione Toscana e un direttore delle operazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte e si occuperanno di presidiare eventuali abitazioni nelle vicinanze, oltre che rifornire i mezzi dei volontari Aib (l'organizzazione regionale antincendi boschivi).

La situazione, spiega una nota della Regione, è in via di miglioramento, anche se restano numerosi focolai ancora attivi.

Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutta la notte.