Di Maio, massima attenzione su Bekaert

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "C'è massima attenzione, da parte di questo Governo, sulla delicatissima vicenda Bekaert, multinazionale belga che ha deciso di chiudere senza preavviso lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno per delocalizzare in Romania". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio nell'informativa alla Camera sullo stato dei tavoli di crisi. "Mi sto impegnando personalmente a sensibilizzare la proprietà della multinazionale a collaborare con il governo italiano. La settimana prossima - ha aggiunto - si riaggiorna il tavolo generale presso il Mise".

Il ministro ha ricordato come "durante l'incontro con l'azienda al Mise si è registrata una mancanza di rispetto verso l'umanità delle persone e le istituzioni italiane da parte della multinazionale: hanno deciso di dire no a priori a qualsiasi possibilità di rimediare alla situazione e salvare la vita e il futuro a oltre 300 famiglie".





"Siamo di fronte ad una multinazionale canaglia che si è comportata come un parassita: ha acquisito questa impresa, le competenze, e adesso delocalizza laddove il lavoro costa meno". Lo ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi, durante la manifestazione politica che si è svolta oggi in piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno (Firenze). "Non ci sono spiragli - ha aggiunto Rossi - e l'ultima riunione, quella di ieri a Roma, al ministero dello Sviluppo Economico, è stata una riunione informativa, molto drammatica, perché l'azienda non cede e non vuole ritirare il provvedimento di chiusura".