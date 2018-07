Tramvia: Firenze, folla a inaugurazione

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Centinaia di persone, negli spazi antistanti l'ospedale di Careggi, hanno preso parte all'inaugurazione della nuova linea Leonardo, della tramvia, che, attiva dalle 5,38, trasporta le persone lungo il tragitto dalla stazione ferroviaria al grande presidio ospedaliero del capoluogo. Tra i partecipanti alla cerimonia, condotta dal sindaco Dario Nardella, vi sono anche l'ex ministro per le infrastrutture Graziano Delrio e l'ex viceministro Riccardo Nencini, oltre ad altri parlamentari e all'arcivescovo Giuseppe Betori. "Oggi è una giornata indimenticabile - ha detto Nardella - viviamo in un paese dove é più facile non fare che fare le cose ma con la forza e la tenacia, se si vogliono fare alle fine si fanno. Firenze può essere un modello in questo: 4 anni per realizzare il tram è un tempo europeo e quasi un record italiano". Le prime due settimane di servizio sulla nuova linea per la quale sono stati assunti tra l'altro 40 nuovi autisti, ha detto infine il sindaco, saranno gratuite.