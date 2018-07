Atletica: Fabbri fa record peso under 23

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Battuto dal fiorentino Leonardo Fabbri, al meeting di Leira (Portogallo), il record under 23 di lancio del peso che da 37 anni apparteneva ad Alessandro Andrei (19,92 mt il 28 maggio 1981), che poi diventò olimpionico e vincitore di medaglia d'oro a Los Angeles nel 1984. Fabbri, 21 anni, cresciuto nell'Atletica Firenze Marathon, ha marcato la distanza di 20,07 metri, misura che diventa record nazionale tra gli under 23. E' anche la prima volta che Fabbri getta il peso oltre i venti metri. Questo primato, oltre al valore storico, conferma tra gli addetti ai lavori la potenzialità dell'atleta fiorentino cui, considerata l'età, vengono attribuiti interessanti margini di crescita tecnica e agonistica. In inverno, il 13 gennaio scorso, al meeting di Padova Fabbri aveva migliorato il record nazionale 'indoor' under 23 portandolo a 19,95 mt.