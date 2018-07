Moda: Frida Querida da Firenze nel mondo

(ANSA) FIRENZE, 13 LUG - Nascono in un atelier (tutto al femminile) di Firenze ed arrivano in oltre 75 boutique in giro per il mondo, dalla Svizzera al Messico fino al Libano. Sono i costumi di Frida Querida Firenze, un brand fondato nel 2013 da Virginia Rodriguez, nata a Cartagena de Indias da padre colombiano e madre italiana, che ha scelto di basare a Firenze la sua vita e il suo business. Nel 2004 si laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni a Firenze. Nel 2007 fonda la sua azienda di marketing e comunicazione. Poi nel 2013 crea il suo brand Frida Querida Firenze, un nome che evoca l'artista messicana Frida Kalo, accompagnato da un aggettivo, querida, che in spagnolo si traduce con 'cara', ma è anche "sinonimo di donna importante, amata, bellissima, ammirata, desiderata. Ecco perchè Frida Querida Firenze", spiega Rodriguez. Tutti i costumi sono double face, alcuni possono essere indossati in 9 modalità differenti. Dopo 4 anni di attività ha aperto il primo monomarca, in Via Maggio, non lontano dall'atelier.