Un'alga per depurare lago Massaciuccoli

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 12 LUG - Un piccolo impianto di fitodepurazione che utilizza alghe unicellulari al posto di piante e alberi, per la salute del lago di Massacciuccoli, in provincia di Lucca. E' il progetto del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, in attesa dello stanziamento di 100.000 euro da parte della Regione Toscana per la linea di finanziamento del Pit Pianura Pisana. L'impianto, già nella fase di progetto esecutivo, sarà collocato nella bonifica di Massaciuccoli nei pressi dell'impianto idrovoro.

La sperimentazione sugli impianti di fitodepurazione, spiega una nota, "è ben conosciuta al Consorzio, che dal 2013 gestisce con la supervisione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa l'impianto di S.Niccolò, i cui risultati positivi hanno meritato un finanziamento di 2.500.000 euro per il prossimo ampliamento".