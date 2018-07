A Siena si dimette neo assessore Cardin

(ANSA) - SIENA, 12 LUG - La nuova assessoressa al decoro urbano e ambiente di Siena, Nicoletta Cardin, ha rimesso nella serata di oggi la sua delega al sindaco Luigi De Mossi. Le dimissioni sono state comunicate dal Comune della città del Palio, ora guidato da un giunta di centrodestra: nella nota diffusa in serata non si rendono noti i motivi. In occasione del debutto della nuova giunta comunale, il 6 luglio, Cardin era stata presentata come espressione della Lega.