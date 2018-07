No biglietto,aggredisce controllori e Ps

(ANSA) - PRATO, 6 LUG - Sorpreso senza biglietto del bus prima ha aggredito verbalmente e poi con spinte i controllori poi ha reagito anche contro gli agenti di polizia intervenuti.

Per questo un nigeriano di 20 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Prato. L'episodio è accaduto vicino alla questura di Prato. Uno degli agenti ha riportato ferite superficiali giudicate guaribili in 5 giorni.

Secondo quanto spiegato il ventenne è stato trovato senza biglietto sull'autobus della linea Prato-Firenze della Cap.

L'arresto è scattato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche segnalato alla prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 1,8 grammi di marijuana per uso personale.