Saccardi, no autocertificazioni vaccini

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - "Da noi non si porta nessuna autocertificazione", anche perché "in Toscana non so come si potrebbe applicare". Lo ha affermato Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana, a proposito dell'introduzione del sistema dell'autocertificazione per l'obbligo vaccinale dei bambini delle scuole.

"Abbiamo una piattaforma web - ha detto Saccardi - nella quale le scuole hanno la possibilità di inserire i dati dei ragazzi iscritti, e automaticamente espungere il dato dei bambini che non sono in regola con le vaccinazioni". Ad ora tuttavia "non ho capito quale sia l'intenzione del ministro, leggeremo la circolare", ha aggiunto Saccardi. "Credo che se si vuole cambiare la legge sulle vaccinazioni - ha dichiarato - si debba avere il coraggio di andare in Parlamento e cambiarla, senza introdurre un sistema come l'autocertificazione che, peraltro, in Toscana non so come si potrebbe applicare".