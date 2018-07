Concerti Bollani e Marcorè in cava

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 2 LUG - Stefano Bollani e Neri Marcorè in concerto nello scenario delle cave di marmo Fantiscritti a Carrara (Massa Carrara). Lo spettacolo di Bollani, 'Piano solo', è in programma il 3 agosto, Marcorè, insieme a Gnuquartet, si esibirà l'11 agosto. I due appuntamenti sono stati annunciati dall'assessore alla cultura di Carrara Federica Forti. Per raggiungere le cave saranno messi a disposizione bus navetta gratuiti. In alternativa, si spiega dal Comune, "sarà possibile arrivare nella zona di svolgimento degli spettacoli in autonomia soltanto, però, con scooter e moto".