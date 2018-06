Omaggio ai fratelli Vanzina a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 30 GIU - Sarà l'omaggio al cinema di Carlo e Enrico Vanzina l'evento centrale della quarta edizione di Presente Italiano, festival interamente dedicato alla produzione nazionale, che si terrà dall'11 al 18 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città. Il festival presenta anche quest'anno 6 film in concorso, usciti tra settembre 2017 ed agosto 2018.

Il cartellone spazia dalla fiction al doc, dalla sperimentazione ai cortometraggi e animazione, con incontri, proiezioni, eventi speciali. Dal dal 12 al 14 ottobre poi la tre giorni 'vanziniana'. L'omaggio prevede una selezione di 6 titoli scelti proprio dai due registi/sceneggiatori assieme a Rocco Moccagatta (Film Tv) e Claudio Bartolini (Nocturno): cult nazionalpopolari, gli albori del cinepanettone ma anche le esplorazioni nel genere a cavallo fra anni '80 e '90 e il racconto dell'Italia negli anni Duemila. Appuntamento imperdibile poi con 'Sapore di mare', di cui verranno celebrati i 35 anni dall'uscita in sala.