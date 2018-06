Scritte omofobe e razziste a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Scritte omofobe e razziste, accompagnate da svastiche, sono state realizzate da ignoti a Viareggio (Lucca). In un caso è stato scritto anche 'W Salvini'. 'Al rogo i gay e i negri' o 'Al rogo gay-rumeni negri-rom' si legge sul muro esterno di uno stabile e di un altro immobile. Indagini per risalire agli autori sono in corso da parte del commissariato di polizia di Viareggio e della digos di Lucca.

Disappunto e sconcerto da parte della cittadinanza: tra l'altro oggi Viareggio ricorda le 32 vittime della strage avvenuta alla stazione il 29 giugno 2009.