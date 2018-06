Chianti, +4% vendite 2017,rialzo in 2018

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Un Chianti con il segno più, nel 2017 così come nelle prime proiezioni di quest'anno: i dati riflettono un andamento positivo e soprattutto in crescita, con un +4% di vendite nel 2017 mentre per i primi 5 mesi del 2018 la tendenza al rialzo viene confermata, con una stima del più 2%.

Ancora, il 70% del prodotto viene destinato all'estero, in particolare Usa, Germania e Regno Unito. Questi i dati diffusi dal Consorzio vino Chianti il cui presidente Giovanni Busi spiega: "Una tendenza positiva, che conferma e rafforza la denominazione sui mercati, soprattutto esteri. Anche i prezzi reggono, con una media di 150 euro per ettolitro, un livello che permette di coprire i costi sostenuti in tutta la fase produttiva".