Muore 52enne schiacciato da trattore

Stava lavorando a bordo di un trattore in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato, senza lasciargli scampo. E' morto così un cinquantaduenne di Larciano (Pistoia): l'allerta alla centrale operativa del 118 è arrivata verso le 11 di questa mattina, ma i sanitari, intervenuti sul posto assieme ai carabinieri e agli ispettori di medicina del lavoro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'incidente si è verificato nella frazione di Cecina.