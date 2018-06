Bekaert: Consiglio Toscana,no a chiusura

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Solidarietà ai lavoratori e ai sindacati impegnati nella vicenda della Bekaert di Figline Valdarno (Firenze) è stata espressa dal Consiglio regionale, che sul caso ha approvato una mozione unitaria. Il documento, sintesi delle mozioni presentate sul caso da vari gruppi consiliari, impegna la Giunta a "proseguire nell'azione intrapresa presso il ministero del Lavoro per salvaguardare la produzione e i posti di lavoro" nello stabilimento di Figline Valdarno. La mozione, oltre a esprimere "vicinanza e sostegno ai lavoratori" e all'azione delle rappresentanze sindacali, impegna inoltre la Giunta toscana ad attivarsi "presso le competenti sedi europee affinché siano promosse tutte le azioni possibili per scongiurare la delocalizzazione della produzione", e a "porre in essere ogni azione di propria competenza per il mantenimento del sito produttivo e dei livelli occupazionali".