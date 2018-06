Fiamme in casa a Livorno,grave una donna

(ANSA) - LIVORNO, 26 GIU - Una donna di 74 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale per le ustioni riportate nell'incendio sviluppatosi nel suo appartamento in uno stabile nel centro di Livorno. Nel rogo il suo cane è morto.

Lieve intossicazione per altre due persone, madre e figlia di 49 e 15 anni, che abitano in un appartamento al piano superiore: sono state trasferite in ospedale per difficoltà respiratorie.

Evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco lo stabile, dopo che il fumo ha invaso le scale dell'immobile. Le cause che hanno originato le fiamme sono ancora in corso di accertamento.

La strada dove si trova lo stabile è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre una folla di curioso ha seguito con apprensione quanto stava accadendo.