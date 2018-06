Via manutenzione replica Porta Paradiso

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Per la prima volta, dopo quasi 30 anni, la replica della celebre Porta del Paradiso del Ghiberti del Battistero di Firenze sarà sottoposta ad una manutenzione straordinaria dall'Opera di Santa Maria del Fiore finalizzata a contrastarne il degrado. I lavori, diretti dall'Opera, inizieranno questa settimana, prima su un'anta e poi sull'altra, permettendo così ai turisti di continuare ad ammirarla. Il termine è previsto per metà settembre. La copia della Porta del Paradiso (8 tonnellate di peso, 5 metri e 10 cm di altezza per 3,10 di larghezza, profonda 12 cm) si trova sul Battistero dal 1990, quando l'originale fu rimosso per il restauro e poi esposto al Museo dell'Opera del Duomo per motivi di conservazione. Come l'originale è realizzata in bronzo e oro con le stesse tecniche che Ghiberti. A fonderla fu Aldo Marinelli della Galleria Frilli grazie a dei calchi eseguiti al tempo del restauro dopo la Seconda guerra mondiale, e finanziati dal mecenate giapponese Choichiro Motoyama.