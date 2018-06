Sfondati vetri ingresso SdS Pisa

(ANSA) - PISA, 25 GIU - I vetri blindati della porta d'ingresso della sede della Società della Salute pisana sono stati trovati sfondati stamani dalla vigilanza e alcune pietre, verosimilmente utilizzate per tentare di sfondare la porta, abbandonate all'ingresso. Lo rivela in una nota l'ente delegato alla gestione dei servizi socio-sanitari di tutti i comuni dell'area pisana precisando che però non c'è stata intrusione.

"E' il secondo episodio del genere - prosegue la nota - capitato nell'arco di due settimane: qualcosa di simile, infatti, era già accaduto nella notte di lunedì 11 giugno.

Identica la modalità: pietre contro la porta blindata della SdS Pisana. Complessivamente, sommando i due episodi, si tratta di un danno di oltre due mila euro. La SdS presenterà denuncia e sul posto è già intervenuta la polizia". In entrambi i casi dunque gli episodi si sono verificati all'indomani del voto amministrativo che sanciva il successo della Lega in città, partito che ha sempre criticato le politiche della Società della Salute.