Picchia parenti davanti figlia,arrestato

(ANSA) - SAN GIULIANO TERME (PISA), 24 GIU - Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia all'esterno della sua abitazione di San Giuliano Terme (Pisa) per resistenza a pubblico ufficiale dopo l'intervento degli agenti che avevano risposto a una richiesta di aiuto giunta dai suoi familiari in seguito a una violenta lite in casa dove l'arrestato aveva malmenato il padre e la zia davanti alla figlia minorenne. La volante giunta sul posto ha cercato di tranquillizzare il 44enne che invece si è scagliato anche contro i poliziotti. Sono stati i familiari dell'uomo, che hanno subito lesioni non gravi dalle botte ricevute, ad allontanarlo da casa e a chiedere aiuto al 113 perché temevano che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Il 44enne è stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell'arresto.