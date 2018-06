Fugge dopo incidente con auto noleggio

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Un pirata della strada ha provocato un incidente transitando ad altissima velocità con un'auto a noleggio in viale Aleardi a Firenze. E' successo la sera del 19 giugno: la vettura si è scontrata con un'altra auto e l'uomo è fuggito a piedi abbandonando il mezzo. Indagini della polizia municipale sono in corso per rintracciarlo. Dai primi accertamenti sarebbe un 37enne albanese, residente in provincia di Firenze, che aveva noleggiato l'auto nel fine settimana. Il conducente dell'altra vettura, un 26enne, è stato medicato in ospedale e dimesso con un prognosi di 5 giorni.

Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, grazie ai dati estrapolati dall'apparecchiatura montata sull'auto a noleggio, una Fiat 500, al momento dell'incidente il 37enne viaggiava a una velocità di 90 chilometri orari, in un tratto dove il limite è di 50. Dopo aver noleggiato la 500 aveva trascorso il fine settimana sulla costa Toscana, poi si era spostato più volte in zona San Frediano a Firenze, fino all'incidente.