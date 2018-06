Fiorentina, presentate le nuove maglie

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Per il quarto anno consecutivo le divise della AC Fiorentina sono griffate Le Coq Sportif, realizzate in cotone e come la passata stagione, oltre a quella viola abbinata ai pantaloncini neri come negli anni Settanta, ce ne sono quattro con i colori dei quattro quartieri storici di Firenze: bianca, rossa, azzurra e verde, il tutto sotto lo slogan '4 quartieri un cuore viola'. La nuova maglia è stata presentata ieri dal vicepresidente viola Gino Salica e da Giancarlo Antognoni nella sede della società Canottieri, vicino al Ponte Vecchio. "Con il Comune e il calcio storico è nato un bel rapporto, d'altronde la Fiorentina è Firenze - ha detto Salica - Va coltivato questo senso di appartenenza e sono sicuro che nel tempo non potrà che rafforzarsi". "Dopo la più brutta stagione della storia della Fiorentina guardiamo avanti con fiducia e ottimismo e con la voglia di un sempre maggiore connubio tra la squadra, la città e il calcio storico", ha aggiunto Salica.