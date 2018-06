Aghi per cucire in mozzarella, ritirata

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Due aghi da cucire in una mozzarella venduta in un supermercato di via Masaccio, a Firenze. La scoperta è stata fatta ieri sera da una cliente quando, tornata a casa, stava per mangiarla. Secondo quanto verificato dai carabinieri, la confezione non presenta buchi e pertanto gli aghi non possono essere stati inseriti dall'esterno. In via precauzionale il lotto del latticino è stato ritirato dal commercio e, in base alle verifiche dei militari, appartiene a un lotto interessato di 3.840 mozzarelle, prodotte dalla Mukki (stabilimento di Novoli a Firenze). Di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga e sono state già ritirate dal commercio, mentre le restanti 3.240 erano state distribuite ad altri rivenditori e sono state richiamate.