Firenze,dopo incidenti muoiono 2 anziani

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Una donna di 78 anni e un uomo di 98 sono deceduti all'ospedale di Careggi, dopo essere rimasti coinvolti in due distinti incidenti stradali avvenuti ieri a Firenze. Il primo sinistro si era verificato in via Puccinotti.

L'auto su cui viaggiava il 98enne, guidata dalla badante, si è scontrata con una vettura condotta da un 85enne, che procedeva in contromano, e poi si è ribaltata. Il 98enne, Umberto Mongatti, è stato ricoverato nella terapia intensiva di Careggi, ma questo pomeriggio è deceduto per le gravi ferite riportate. La 78enne, Dina Giuliani, è deceduta per le gravi lesioni riportate dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada, all'incrocio tra via Reims e via Gran Bretagna. L'impatto non sarebbe stato violento, ma a seguito dell'urto l'anziana sarebbe caduta a terra, battendo violentemente la testa. Su entrambi gli episodi sono in corso accertamenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.