Pisa, imbrattato comitato candidato cdx

(ANSA) - PISA, 18 GIU - Il comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra pisano, Michele Conti, è stato imbrattato la notte scorsa da alcuni vandali che hanno strappato i manifesti di una "mostra" realizzata con le riproduzioni di articoli della stampa locale relativamente ad alcuni presunti episodi di cattiva amministrazione da parte del Pd.

Sull'ingresso della sede sono stati vergati insulti e il simbolo dell'anarchia. Proprio ieri Conti, dopo l'ennesima polemica a distanza via social tra le opposte fazioni, aveva lanciato un appello ad "abbassare i toni" della campagna elettorale invitando al rispetto dell'avversario politico pur ribadendo tutte le differenze in campo e la necessità per la città di "votare per il cambiamento" al ballottaggio del 24 giugno.