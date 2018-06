Fiamme azienda materassi nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 18 GIU - Un grosso incendio si è sviluppato all'interno del capannone di un'azienda che produce materassi, in viale Europa a Quarrata (Pistoia). Le fiamme hanno distrutto decine di rotoli di tessuto. Non sono stati segnalati feriti gravi, solo qualche lieve intossicato. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia e di Prato, con 9 unità e tre mezzi, oltre ad ambulanze, sanitari, carabinieri e vigili urbani.

Secondo quanto emerso la struttura non avrebbe subito danni importanti, rimangono da valutare la condizione del tetto, la cui copertura è realizzata in eternit. A dare l'allarme ai pompieri sono stati gli stessi dipendenti dell'azienda, che hanno anche iniziato le prime operazioni di spegnimento delle fiamme, con gli estintori presenti all'interno del capannone. Le operazioni di spegnimento del rogo hanno richiesto alcune ore, mentre le fiamme e il fumo particolarmente denso, erano visibili da alcuni chilometri di distanza.