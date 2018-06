Artown a Lucca con 60 opere

(ANSA) - LUCCA, 18 GIU - Apre il 19 giugno la mostra Artown - collezione d'arte della città di Lucca, giunta quest'anno alla sua seconda edizione. Promossa dal Comune di Lucca, in collaborazione con l'Opera delle Mura di Lucca e curata dall'associazione culturale ArteinLucca, la mostra nella casermetta San Frediano illustra il secondo lotto di 60 opere che fanno parte della collezione civica, esposte per la prima volta al pubblico fino al 28 giugno. Sono passati 41 anni da quando nel 1977 l'Associazione Lucchese di Arti Figurative donò al Comune di Lucca 140 opere di pittura, scultura e grafica, destinate a confluire nel costituendo Museo Civico di Arte Moderna: da allora la collezione si è arricchita di numerose donazioni private, fino ad oggi dislocate nei vari uffici comunali o conservate in depositi non accessibili al pubblico. Per questa seconda edizione di Artown sono esposte opere di artisti appartenenti al secondo dopoguerra, tra i quali anche Mario Bordi, Giuseppina Cristiani, Nino Carrara e Stagio Stagi.