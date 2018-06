A Firenze i mondiali di quidditch

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Sarà Firenze ad ospitare, per la prima volta in Italia, e nell'anno in cui ricorre il ventennale dall'uscita del primo libro della saga di Harry Potter, i mondiali di quidditch 2018, la disciplina sportiva ispirata al maghetto. L'appuntamento, a cui parteciperanno 29 Paesi, è dal 27 giugno al primo luglio. A organizzare l'evento sono la International Quidditch Association in collaborazione con il gruppo Human Company e il Comune di Firenze. Oltre a ospitare le squadre e gli staff tecnici nel nuovo Firenze Camping in Town a pochi chilometri dal centro storico, Human Company è in prima linea nell'organizzazione del fitto calendario di eventi sportivi e non. Per i sei giorni di gare l'appuntamento per tifosi, accompagnatori e curiosi sarà tra gli impianti sportivi dell'area del Campo di Marte per le gare ufficiali della World cup e il centro storico per la grande cerimonia di apertura il 27 giugno e una serie di eventi collaterali tra cui caccia al tesoro e visite guidate a tema.