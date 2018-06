Oltre 100mila persone a Luminara di Pisa

(ANSA) - PISA, 17 GIU - Oltre 100mila persone hanno assistito ieri sera alla Luminara, la festa che si svolge ogni anno a Pisa, sui lungarni, in onore del patrono San Ranieri con la città che spegne le luci artificiali e si illumina solo di lumini. Poi intorno alle 23 lo spettacolo pirotecnico, che è durato più di mezz'ora ed è stato salutato con un lungo applauso. "Sono contento. C'è stata una partecipazione da record - ha commentato il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - questa è stata la mia 11/a Luminara da sindaco, l'ultima. Sono contento di aver portato le manifestazioni storiche a questo livello".

Per garantire la sicurezza erano state impegnate oltre 700 unità tra forze dell'ordine, forze armate, volontari e steward. Oggi, giorno del santo patrono della città, si replica la festa con il Palio remiero in notturna tra i quartieri cittadini alle ore 22.30.