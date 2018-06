A Firenze riapre Piazza del Carmine

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Ha riaperto stasera con una festa Piazza del Carmine a Firenze, recuperata in base a un progetto degli architetti del Comune e la collaborazione della Sovrintendenza, eliminando i parcheggi e riutilizzando le vecchie pietre, con l'aggiunta di una parte alberata. "Abbiamo restituito dignità a un gioiello di storia dell'arte - ha detto il sindaco Dario Nardella - ci sono persone che non si accorgevano neanche della presenza della Cappella Brancacci a causa delle auto in sosta". Per quanto riguarda i parcheggi Nardella ha spiegato che "abbiamo recuperato posti sul lungarno in corrispondenza di Piazza del Cestello, quindi non c'è nessuna perdita nella zona". Il sindaco ha aggiunto che "c'è una coerenza architettonica e storica che la sovrintendenza ci invita a rispettare. E' uno spazio da riempire con attività di qualità: vogliamo portare attività di artigianato e arte, ci vogliamo portare i bambini, è un luogo da vivere".