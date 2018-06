Fondi Ue: Stratus si presenta a SeaFuture

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Stratus, il progetto sulle strategie ambientali per un turismo sostenibile che fa parte del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, sarà presentato alla seconda Fiera dell'innovazione, in programma a La Spezia il 21 giugno nell'Arsenale militare, nell'ambito della sesta edizione di SeaFuture.

Obbiettivi di Stratus sono promuovere la competitività e le capacità delle piccole e medie imprese legate al turismo sostenibile nei territori del progetto: aumentare la sostenibiltà del turismo costiero e marino attraverso le tecnologie innovative; migliorare le capacità di pianificazione e di gestione delle amministrazioni pubbliche locali e delle piccole e medie imprese grazie ad un approccio partecipativo per la concezione e l'elaborazione della strategia.

Il programma del 21 giugno a La Spezia prevede anche una tavola rotonda, la presentazione di buone pratiche di innovazione e di tecnologie legate alla sostenibilità e tutela delle risorse, eventi B2B tra 'eco-imprese' (bioedilizia, servizi turistici, risparmio energetico, valorizzazione delle risorse ambientali marine, servizi e design per la nautica, sistemi di rilevazione del rischio alla balneazione, e altro) e le imprese turistiche dei territori del progetto interessati ad aumentare il proprio livello di sostenibilità.

