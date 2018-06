Fiorentina: a luglio torneo in Germania

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - In attesa del 19 giugno del verdetto Uefa sul Milan e la sua partecipazione o meno alla prossima Europa League, la Fiorentina sta definendo il programma delle amichevoli estive: al rientro dal ritiro in Trentino a Moena dove disputerà quattro test tra cui quelli contro Verona e Venezia, la squadra viola volerà il 28 luglio in Germania per prendere parte alla 'Cup of Traditions' alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg. Oltre al club tedesco, la Fiorentina sfiderà Athletic Bilbao e Fulham in un minitorneo giunto alla terza edizione e che coinvolge squadre che hanno almeno 50 anni di permanenza nelle massime serie dei rispettivi campionati. Le partecipanti si affronteranno in semifinali, finale per il terzo e finale per il primo posto in partite di 45 minuti con calci di rigore in caso di parità al fischio finale. Il sorteggio delle semifinali sarà effettuato nelle prossime settimane.