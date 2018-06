Teatro Toscana, la nuova stagione

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Settantotto spettacoli, 26 tra produzioni e coproduzioni, 13 prime nazionali: questa l'offerta della stagione 2018/2019 della Fondazione Teatro della Toscana, presentata oggi al teatro della Pergola di Firenze.

Proprio alla Pergola Filippo Timi apre la stagione, con la prima nazionale del suo 'Un cuore di vetro in inverno' (23-28 ottobre); tra gli altri protagonisti della stagione, Gabriele Lavia, diretto da Marco Sciaccaluga in 'John Gabriel Borkman' di Ibsen (20-25 novembre), la compagnia di giovani talenti iNuovi, al debutto al Niccolini con 'Eduardo per iNuovi', regia di Gianfelice Imparato (2-7 ottobre). Al Teatro Studio di Scandicci i Gogmagog presentano in prima nazionale 'Giovanni per campare digiunava' (24-28 novembre), mentre al Teatro Era di Pontedera Roberto Bacci dirige in prima nazionale 'Svegliami' di Michele Santeramo (10-14 aprile 2019). Rinnovato inoltre, l'impegno internazionale rivolto alla Francia con l'accordo di partenariato col Théâtre de la Ville di Parigi.