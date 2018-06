Ragazza cade da spalletta Arno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Una ragazza americana, è stata soccorsa la notte scorsa intorno alle 4,15 a Firenze, dopo essere caduta da una spalletta del fiume Arno all'altezza di piazza Poggi. Recuperata dai vigili del fuoco, è stata consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso. La ragazza, di circa 20 anni, sarebbe stata ubriaca al momento della caduta. Si trovava con un connazionale 21enne, anche lui in stato di alterazione per l'assunzione di alcol. Al momento si trova ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia che sta svolgendo accertamenti sull'accaduto.