Bomba d'acqua Aretino, decine interventi

(ANSA) - AREZZO, 12 GIU - Bomba d'acqua sul territorio di Cortona, in provincia di Arezzo: oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che hanno anche soccorso tre automobili rimasti in panne con l'auto a causa di allagamenti in strada. Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall'acqua.

L'amministrazione comunale di Cortona sta effettuando sopralluoghi nella zona di Riccio e Terontola dove la situazione è più complicata a causa di vari smottamenti e sollevamenti di asfalto. Il tutto ha provocato pesanti disagi anche alla circolazione.