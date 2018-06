Sicurezza stradale: ritirate 21 patenti

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - Duecentocinquanta veicoli e 300 persone controllate, di cui 21 risultate positive all'etilometro ed alle quali è stata ritirata la patente di guida. Ed ancora oltre 500 punti della patente defalcati, più di 150 infrazioni al codice della strada contestate dalla stradale e due veicoli senza assicurazione sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'No binge drinkers on highway', effettuata anche in Toscana su input del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sono stati monitorati in particolare i flussi in ingresso alle barriere autostradali di Firenze Sud, Pisa Centro e Livorno, con l'impiego complessivo di 30 pattuglie della polizia stradale, supportate da uffici mobili, unità cinofile e auto civetta. Alla barriera di Firenze Sud ha partecipato anche personale sanitario della polizia di Stato, che ha utilizzato il drug test. Sul posto erano presenti anche cinque equipaggi della questura fiorentina.