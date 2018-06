A Massa opere omaggio a Mondriaan

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 7 GIU - Oggetti design o arredi come tavoli e sedie, tutte opere di arte contemporanea ispirate a linee e colori di Pieter Cornelis Mondriaan, meglio conosciuto come Piet Mondrian. E' 'Omaggio a Mondriaan', la mostra ospitata dal 9 giugno al 15 luglio nel Palazzo Ducale di Massa (Massa Carrara).

L'esposizione raccoglie le opere di 38 artisti provenienti da Olanda, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Belgio mentre l'Italia è rappresentata da Lucio del Pezzo, Mauro Staccioli, Umberto Mariani, Lorenzo D'Andrea, Iginio Balderi, Getulio Alviani, Enrico Castellani e Kengiro Azuma (nato in Giappone ma che ha vissuto praticamente da sempre in Italia).

Tutti sono stati disponibili a 'partecipare' realizzando un'opera particolare ispirata, naturalmente, al linguaggio formale di Mondriaan.