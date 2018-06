Donna rapita, arrestata coppia cinesi

(ANSA) - PRATO, 5 GIU - Rapita per due ore da una coppia di cinesi, forse per questioni legate a precedenti rapporti commerciali. E' quanto ha ricostruito la polizia di Prato il cui intervento, grazie anche ai messaggi inviati dalla vittima col cellulare che era riuscita a nascondere, ha portato alla liberazione della donna sequestrata, una trentenne immigrata regolare dalla Cina, e all'arresto di due coniugi cinesi, 28 e 30 anni, residenti a Prato, anche loro regolari sul territorio italiano, incensurati. Tutto è accaduto nella notte tra domenica e ieri: la trentenne, in base a quanto spiegato, sarebbe stata prelevata con la forza da un'abitazione di San Donnino (Firenze) venendo poi rintracciata in un negozio a Prato.