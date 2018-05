Rubano in 24 auto a Firenze, 2 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Avevano asportato oggetti da 24 auto parcheggiate in via Romero: per questo due peruviani di 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Scandicci (Firenze). A segnalare la presenza dei due alcuni cittadini che li avevano notati mentre armeggiavano attorno ad alcune auto. I peruviani alla vista dei militari sono scappati ma sono stati raggiunti nella vicina via Rialdoli. Tutte le automobili erano state danneggiate per essere aperte ed alcune anche 'sporcate' con disegni effettuati con una bomboletta spray. I due giovani lunedì verranno processati con il rito direttissimo.