Scontro auto-moto in Fi-Pi-Li, 3 feriti

(ANSA) - MONTOPOLI VAL D'ARNO (PISA), 26 MAG - Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno (Pisa). La strada di grande comunicazione è stata chiusa poco prima delle 18.30 in entrambi i sensi di marcia, sebbene il sinistro sia avvenuto nella corsia in direzione Firenze e poi riaperta ma solo in direzione mare. Coinvolte, per cause in corso di accertamento, due auto e una moto su cui viaggiava una coppia: la passeggera, 50enne, è la persona ferita in maniera più grave ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Gli altri due feriti sono stati portati in ambulanza, a loro volta, verso strutture ospedaliere pisane. I tecnici dell'Anas sono a lavoro per riaprire anche la carreggiata in direzione Firenze mentre la polstrada consiglia l'uscita a Pontedera e il rientro a Montopoli.