Villa la Pietra negli scatti di Morell

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Villa La Pietra a Firenze e il suo giardino ritratti con la tecnica della camera oscura. E' 'Inside Out - Camera obscura views of villas and their environs', mostra del fotografo-artista cubano Abelardo Morell ospitata fino al 14 settembre nella Limonaia di Villa La Pietra per la rassegna estiva 'The Season' promossa dalla New York University.

Morell, si spiega, ripropone il dialogo tra la villa e il suo giardino che era stato studiato dalla famiglia Acton, proprietaria della villa oggi sede dell'università Usa, portando negli interni che fotografa il riflesso delle immagini esterne, in un modo che restituisce alla fotografia tutta la magia che doveva avere ai suoi esordi. In mostra anche immagini di altri paesaggi urbani fiorentini, intrecciando natura e architettura.

The Season porterà poi a villa La Pietra, il 28 maggio, il sociologo Richard Sennett che presenterà il suo ultimo libro, edito in Italia da Feltrinelli con il titolo 'Costruire e abitare'.