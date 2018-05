In vendita castello del Brunelleschi

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - E' in vendita, a Castelfiorentino (Firenze), il Castello di Oliveto che secondo lo studioso Massimo Ricci fu progettato da Filippo Brunelleschi. A darne notizia è Lionard luxury real estate che lo ha in vendita.

Il castello fa parte di una tenuta che comprende 25 case coloniche, un borgo con una villa settecentesca e una cappella nel bosco per un totale di 35mila mq di interni e 1.200 ettari di terreni. Appartenuto alla famiglia dei Pucci, nel corso della sua storia ha ospitato tre papi, Leone X, Clemente VII e Paolo III Farnese, è stato visitato da Lorenzo Il Magnifico e il re Vittorio Emanuele III e nel 1944 fu utilizzato come comando militare dal generale Mark Clark. Tra gli elementi per cui, secondo Ricci, fu progettato da Brunelleschi: l'uso dei mattoni, materiale per l'epoca innovativo e che si stava utilizzando per la Cupola di Firenze e alcune opere, come uno strano ballatoio che poggia su un sistema di mezze volte che lo studioso individua come uno dei dispositivi impossibili dell' architetto.