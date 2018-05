Docente scavalca ringhiera e cade

(ANSA) - LIVORNO, 23 MAG - Un docente di un istituto tecnico commerciale livornese è rimasto ferito in modo non grave dopo essere precipitato da un'altezza di circa tre metri dopo avere sfondato una pannello di cartongesso sul quale si trovava per cercare di aprire una finestra: l'insegnante è caduto al piano di sotto. Secondo quanto si è appreso, l'uomo aveva scavalcato una ringhiera raggiungendo una zona non idonea visto che il pannello divisorio non ha capacità portante. Il peso del corpo ha infatti sfondato il cartongesso e il docente è caduto letteralmente al piano di sotto.