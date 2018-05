Bullismo:offese a prof Lucca,3 in classe

(ANSA) - LUCCA, 23 MAG - Sono tornati regolarmente in classe tre dei sei studenti dell'Itc Carrara di Lucca sospesi per aver offeso e minacciato in classe il loro professore di italiano e storia facendo girare il video sulla Rete. Per gli altri, invece, non c'è stata l'ammissione agli scrutini e dovranno ripetere l'anno scolastico. Perdere l'anno? "Noi non abbiamo preclusioni. I ragazzi hanno già scontato una punizione molto severa - ha spiegato il dirigente scolastico Cesare Lazzari -.

Noi facciamo la scuola, il tribunale dei minori procede in altro modo". I tre, che da subito si erano scusati con il docente preso di mira, dal loro rientro in aula stanno sostenendo verifiche ed interrogazioni per mettersi al pari con i compagni di classe e non perdere l'anno. "Hanno la possibilità di completare l'anno e, se non dovessero farcela entro giugno, c'è ancora tempo a settembre - ha ripreso il preside -. Devono dimostrare voglia e determinazione. La loro posizione è diversa rispetto a quella degli altre tre ragazzi".