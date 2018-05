Cadono frammenti da palazzo Salimbeni

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per sistemare alcune parti murarie di palazzo Salimbeni, in piazza Santa Trinita, quasi all'angolo con via Tornabuoni, a Firenze dopo che sulla strada sono caduti alcuni frammenti senza causare danni a persone.

Con l'autoscala, sotto lo sguardo curioso di numerosi turisti, i pompieri hanno rimosso alcune parti pericolanti e messo in sicurezza tutta la parte muraria.