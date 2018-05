Calcio: Milan-Fiorentina 5-1

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Il gol di Simeone al 20' del primo tempo su uno splendido contropiede e il lancio di Chiesa per il centravanti, bravo a sorprendere Rodriguez e a battere Donnarumma con un pallonetto, aveva forse illuso la Fiorentina di Stefano Pioli. Invece l'ultima partita del campionato si è chiusa nel peggiore dei modi per i Viola sconfitti per 5 a 1 a San Siro dai rossoneri di Gattuso. Già praticamente fuori dalla corsa per l'Europa, conquistata proprio dal Milan e dall'Atalanta nonostante la sconfitta a Cagliari, la Fiorentina è apparsa in disarmo, forse già in vacanza. Per Pioli, però, il lavoro ricomincia subito sia per cercare di far sì che la società trattenga alcuni dei punti di riferimento della squadra, Chiesa, Simeone e Badelj, sia perchè il ciclo comunque iniziato quest'anno porti i frutti sperati fin dal prossimo campionato.