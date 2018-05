In fiamme quadro elettrico,5 intossicati

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Un incendio è divampato questa mattina poco dopo le 8 in una palazzina di quattro piani in via Aretina a Le Sieci, nel comune di Pontassieve (Firenze).

L'edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco con l'aiuto di un'autoscala. Cinque persone sono state soccorse dai sanitari del 118 per sintomi da intossicazione dovuti al fumo inalato.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono scaturite dal quadro elettrico ubicato nel vano scala al piano seminterrato.

In poco tempo il fumo ha invaso l'edificio, rendendo necessaria l'evacuazione. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute e l'incendio è sotto controllo.