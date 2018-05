Ladri entrano in casa,via soldi e monili

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Al suo rientro ha trovato la porta di casa con la serratura bloccata e riuscendo a entrare da un ingresso secondario ha trovato l'abitazione a soqquadro e scoperto che mancavano all'appello circa cinquemila euro in contanti e monili per circa diecimila. E' successo ieri sera nella zona di Ugnano, alle porte di Firenze. L'uomo, un 56enne, era uscito di casa verso l'ora di cena e rientrato dopo le 22. I rilievi della polizia scientifica non hanno rilevato elementi utili per poter risalire agli autori del furto e nei dintorni non ci sono telecamere.