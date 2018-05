Fiorentina, doccia fredda col Cagliari

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Doccia fredda per la Fiorentina, che volendo aspirare a un posto in Europa doveva vincere per forza col Cagliari e invece è caduta in casa per 1-0 contro i rossoblu, venuti a Firenze 'affamati' di punti per restare in serie A. I gigliati, che rispetto alle ambizioni avrebbero dovuto cogliere il successo e i tre punti senza indugi, sono stati puniti da un colpo di testa ravvicinato di Pavoletti al 37' del secondo tempo. Per la Fiorentina è la sesta sconfitta casalinga di questo campionato: uno score stagionale pesante che cozza con la tradizione dello stadio comunale Franchi, storicamente un campo difficile da espugnare.