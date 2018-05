Maltempo: inondazioni nel Chianti

(ANSA) - SAN POLO IN CHIANTI (FIRENZE), 8 MAG - Inondazione di acqua e fango nel Chianti, nell'abitato di San Polo (Firenze), dopo che pioggia e grandine hanno gonfiato il torrente Ema e i fossi affluenti. Al momento non sono segnalate persone coinvolte ma risultano invece danni: allagate alcune abitazioni e i negozi al piano terreno. In strada l'acqua è salita di circa un metro. Secondo le prime informazioni l'esondazione c'è stata alla foce di un fosso con l'Ema. Detriti e legni hanno invaso le strade, inoltre l'acqua ha spostato anche alcune auto in sosta. Una è finita dentro il torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Presenti anche i carabinieri e le squadre della protezione civile. Sempre nell'asse dell'Ema, più a valle, nella zona di Grassina, altri fossi affluenti faticano a sfociare nel torrente principale e sono ai livelli di guardia. Qualche cantina risulta allagata, tuttavia, secondo quanto appreso, le casse d'espansione stanno contenendo le acque.