Toscana Organ Festival, 11 concerti

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAG - Concerti d'organo itineranti con Toscana organ festival: 11 gli spettacoli a ingresso libero.

Il via alla rassegna il 6 maggio alla chiesa di S.Carlo a Firenze con Jürgen Geiger e l'armonicista Fabrizio Giannuzzi.

Paola Talamini si esibirà nella chiesa dello Spirito Santo a Prato il 7/5 mentre l'8 Ferruccio Bartoletti alla collegiata di S.M.Assunta a S.Gimignano. Il 10/5 concerto di Francesco Bongiorno nella basilica di S.Trinita a Firenze, l'11 Josef Still nella chiesa di S.M.delle Grazie a Montepulciano mentre il 12 toccherà a Jordi Vergé nella chiesa di S.Filippo a Cortona.

Il 13/5 si esibirà nella chiesa di S.Ignazio di Lojola a Pistoia Bernard Gfrerer, il 14 nella basilica di S.Maria di Provenzano a Siena Letizia Romiti mentre Naji Hakim sarà il 16 giugno nella chiesa di S.Francesco a Pienza. In programma anche due concerti per pianoforte: il 22 giugno alla chiesa di S.Francesco a Pienza con Marco Lo Muscio e Johannes Skudlik e il 24/6 a Orvieto, con Chris Jarrett, fratello del celebre Keith.